«Увидели с женой пожар и побежали тушить»: Житель села рассказал, как помогал спасать от огня родное село в Ростовской области

— У кого-то в колодцах еще есть вода, которую заказывали. К кого-то, как у меня, —скважина. Набирали воду в ведра, таскали и заливали горящие пни, очаги в траве. Лопатами засыпали землю лопатами. Местные фермеры пригнали тракторы с бочками, в которых хранили воду для своих нужд.