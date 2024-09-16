«Увидели с женой пожар и побежали тушить»: Житель села рассказал, как помогал спасать от огня родное село в Ростовской области

В селе Александровка Азовского района люди помогали спасателям тушить пожары. Как рассказал один из местных жителей Алексей «КП — Ростов-на-Дону», он увидел возгорание 15 сентября и вместе с остальными сельчанами начал с ним бороться.
УВИДЕЛИ ПОЖАР И ПОБЕЖАЛИ ТУШИТЬ.
Алексей говорит, что в первый раз трава загорелась 15 сентября.
— Мы с женой увидели пожар и тут же побежали тушить. У нас улицы с домами находятся рядом с полями. Все сразу поняли, насколько это серьезно, и не стали дожидаться спасателей.
По словам Алексея, несмотря на реакцию, пламя успело перекинуться на два дома на улице Свободной. Даже когда к тушению подключились пожарные, обычные люди и не думали расходиться по домам.
Ситуацию усугубляло и то, что в селе нет воды. Алексей говорит, что воду отключили еще четыре месяца назад из-за долгов местной коммунальной компании перед поставщиком.
— У кого-то в колодцах еще есть вода, которую заказывали. К кого-то, как у меня, —скважина. Набирали воду в ведра, таскали и заливали горящие пни, очаги в траве. Лопатами засыпали землю лопатами. Местные фермеры пригнали тракторы с бочками, в которых хранили воду для своих нужд.
Алексей говорит, что в воскресенье пожар удалось потушить за два часа.
ДВА НОВЫХ ПОЖАРА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ.
Напомним, еще два пожара произошли в селе 16 сентября. И снова загорелась сухая трава. По информации губернатора Василия Голубева, в селе в нескольких местах загорелась сухая растительность.
— Один очаг перешел в ландшафтный пожар. В другом конце села возгорание травы произошло во дворе частного домовладения, после чего огонь перешел на жилой дом. В помещении в это время находились два маломобильных человека. Несмотря на усилия медиков, спасти их не удалось.
По данным властей, в настоящее время проводятся следственные действия. Пожары потушены.