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В ростовском дворце спорта работы по ремонту выполнены почти на 80%

В Ростове-на-Дону во дворце спорта масштабное обновление готово почти на 80%

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в дворце спорта специалисты продолжают выполнять ремонтные работы. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава региона Василий Голубев.

— Выполнено уже почти 80% от запланированного. Закреплены грунты, усилены несущие конструкции, выполнено устройство стен, кровли, обновлены коммуникации, системы вентиляции, освещения, — говорится в сообщении.

Сейчас специалисты выполняют монтаж инженерных сетей, фасада, мультимедийного экрана. На самом фасаде уже обновлены все барельефы с изображением спортивных дисциплин, что является визитной карточкой ростовского дворца спорта.

Все необходимые работы подрядчик планирует завершить в сентябре следующего года. Напомним, что работы ведутся с декабря 2022 года.