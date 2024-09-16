Вирусолог назвал основную опасность штамма коронавируса FLiRT и его основные симптомы

* Кашель. Сухой или влажный кашель, который может прогрессировать с течением заболевания.

* Лихорадка. Повышение температуры тела, часто выше 38 .

* Усталость. Чувство сильной усталости и изнеможения, которое может длиться несколько дней.

* Одышка. Появление одышки при физической активности или в состоянии покоя.

* Боль в мышцах, суставах и груди. Новый симптом, связанный со штаммом FLiRT, — боли в груди, которые могут сигнализировать о поражении легких или сердечно-сосудистой системы. Также нередко наблюдаются мышечные боли и общая ломота в теле.

* Головная боль. Необъяснимая и часто довольно сильная головная боль, мигрени.

* Потеря обоняния и вкуса. Хотя этот симптом может быть менее выражен, чем при предыдущих вариантах, он все же имеет место.

* Рвота и диарея. Нарушения в работе ЖКТ могут возникать реже, но специалисты не исключают их наличие.

* Кожная сыпь. Некоторые случаи свидетельствуют о возникновении сыпи на коже вместе с зудом.