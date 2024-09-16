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В Ростовской области инвалид добился перерасчета за ЖКХ после

В Целинском районе прокуратура добилась перерасчета за ЖКХ для инвалида.

Источник: Комсомольская правда

В Целинском районе инвалид добился перерасчета за ЖКХ после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в региональном ведомстве 16 сентября.

Согласно опубликованной информации, мужчина с ограниченными возможностями имеет право на получение компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. Однако на протяжении длительного времени мера соцподдержки ему не предоставлялась в полном объеме. Он обратился за помощью в прокуратуру.

— В защиту прав инвалида прокуратурой руководителю учреждения внесено представление. После его рассмотрения нарушения устранены, произведен перерасчет, — говорится в сообщении ведомства.