В Ростовской области инвалид добился перерасчета за ЖКХ после

Согласно опубликованной информации, мужчина с ограниченными возможностями имеет право на получение компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. Однако на протяжении длительного времени мера соцподдержки ему не предоставлялась в полном объеме. Он обратился за помощью в прокуратуру.