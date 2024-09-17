Гималайский медведь сбежал из клетки в Гатчинском районе

В понедельник, 16 сентября, под Гатчиной из клетки сбежал гималайский медведь. О том, что он там делал, ничего неизвестно. Ясно лишь то, что у него были свои планы на эту жизнь: в ночное время он вышел из вольера и начал осматривать территорию вокруг. Поскольку возвращаться желания не было, вызванным на место волонтерам пришлось применить наркоз. Об этом сообщили волонтеры СК «Легион».