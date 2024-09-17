Почему Владимир Меньшов не хотел снимать фильм «Москва слезам не верит»

Спустя пять лет после триумфа картины «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов снял лирическую комедию по пьесе Владимира Гуркина «Любовь и голуби», в которой сделал прямую отсылку к своему предыдущему фильму. В сцене, где отлученный от семьи Василий Кузякин заглядывает в окно своего дома, его жена и дети смотрят именно картину «Москва слезам не верит», поскольку звучит фраза Кати Тихомировой, сказанная Родиону во второй части: «А ты не грусти. Всё еще будет хорошо, поверь мне. В сорок лет жизнь только начинается…».