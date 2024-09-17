Почему Владимир Меньшов не хотел снимать фильм «Москва слезам не верит»

17 сентября исполняется 85 лет со дня рождения знаменитого режиссера, сценариста, актера и продюсера Владимира Меньшова. «Российская газета» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминают лучшие работы мастера из его актерской и режиссерской фильмографии.
Роль молодого и инициативного председателя колхоза Семена Боброва стала первой актерской работой Меньшова в полнометражном кино. В 1973 году фильм был представлен на Всесоюзном кинофестивале, где исполнитель получил премию за лучшую мужскую роль.
Владимир Меньшов на съемочной площадке фильма «Собственное мнение», 1977 год. Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»
После успеха фильма «Человек на своем месте» Владимир Меньшов начал активно сниматься на ведущих киностудиях страны, включая «Мосфильм». Здесь в 1970-х годах актер сыграл Александра Меншикова в историческом фильме «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и психолога Петрова в производственной драме «Собственное мнение». На «Мосфильме» состоялся режиссерский дебют Владимира Валентиновича: в 1976 году он снял фильм «Розыгрыш», который стал одной из лучших кинолент на школьную тему.
Режиссер Владимир Меньшов и съемочная группа фильма «Москва слезам не верит». Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»
Второй режиссерской работой Владимира Меньшова стала мелодрама «Москва слезам не верит». Она вышла на экраны через три года после «Розыгрыша» и получила множество наград, включая «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Однако поначалу сценарий Валентина Черныха «Дважды солгавшая» не впечатлил режиссера. Решение взять сценарий в работу пришло вместе с осознанием того, что рассказанная в нем история Кати Тихомировой — это во многом история самого Меньшова, тоже когда-то приехавшего покорять столицу.
Вера Алентова (Катя Тихомирова), Евгения Ханаева (мать Родиона Рачкова), Владимир Меньшов на съемках фильма «Москва слезам не верит», 1979 год. Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»
В начале работы над фильмом «Москва слезам не верит» Меньшов получил список рекомендованных актеров. Планировалось, что Катерину сыграет Тамара Сёмина, но сам режиссер видел в этой роли Маргариту Терехову или Ирину Купченко. Однако обе актрисы отказались. В результате на пробы была приглашена Вера Алентова. Образ Кати, описанный в сценарии, актрисе казался неинтересным, но она согласилась, чтобы поддержать мужа. За эту работу, ставшую знаковой в карьере, исполнительница получила Госпремию СССР, приз на кинофестивале в Брюсселе и была названа лучшей актрисой года по версии журнала «Советский экран».
Владимир Меньшов (в центре) со съемочной группой фильма «Любовь и голуби», 1984 год. Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»
Спустя пять лет после триумфа картины «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов снял лирическую комедию по пьесе Владимира Гуркина «Любовь и голуби», в которой сделал прямую отсылку к своему предыдущему фильму. В сцене, где отлученный от семьи Василий Кузякин заглядывает в окно своего дома, его жена и дети смотрят именно картину «Москва слезам не верит», поскольку звучит фраза Кати Тихомировой, сказанная Родиону во второй части: «А ты не грусти. Всё еще будет хорошо, поверь мне. В сорок лет жизнь только начинается…».
Режиссер Владимир Меньшов на съемках фильма «Любовь и голуби», 1984 год. Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»
В своей пьесе Владимир Гуркин рассказал реальную историю своих соседей Кузякиных, проживающих в городе Черемхово Иркутской области. Для натурных съемок Владимир Меньшов выбрал колоритную природу Карелии: основные сцены снимали на окраине города Медвежьегорска в частном доме, расположенном на улице Нижней.
Владимир Меньшов в роли Олега Николаевича, гостя на дне рождения Кати. На съемках фильма «Курьер», 1986 год. Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»
В 1986 году Карен Шахназаров предложил Владимиру Меньшову сыграть гостя в своей картине «Курьер», особенно не надеясь, что оскароносный режиссер и известный актер, в багаже которого немало главных ролей, согласится на эпизод. Меньшов удивился, но не отказался, а монолог гостя, столь эмоционально выразившего свое мнение о молодом поколении, стал одной из самых ярких и смыслообразующих сцен в фильме.
Александр Панкратов-Чёрный (Геннадий) и Владимир Меньшов (Павел Голиков) на съемках фильма «Где находится нофелет?», 1987 год. Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»
Роль скромного холостяка Павла Голикова в комедии «Где находится нофелет?» Владимир Меньшов получил, пока пил кофе с эклером в Доме кино. За этим занятием его застал режиссер Геральд Бежанов. Заметив на себе пристальный взгляд, Меньшов уронил часть пирожного в кофе и неловко попытался его выловить. В этот момент Бежанов понял, что нашел актера на главную роль.
Инна Чурикова, Владимир Меньшов, Валерий Гаркалин на съемках фильма «Ширли-мырли» (1995). Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»
После выхода фильма «Любовь и голуби» Владимир Меньшов почти девять лет не находил темы для новой картины. На тот момент он был руководителем режиссерских мастерских на Высших курсах режиссеров и сценаристов, снимался в кино как актер, возглавлял киностудию «Жанр». Однажды к Меньшову пришли Андрей Самсонов и Виталий Москаленко с предложением написать сценарий для его киностудии. Режиссер подал им идею сочинить комедию о близнецах — будущий фильм «Ширли-мырли». В процессе обсуждения сюжета Владимир Валентинович так увлекся, что стал соавтором сценария, который в 1993 году был удостоен главного приза в конкурсе «Надежда» в категории «Зрелищное кино».
В процессе работы над сценарием фильма «Ширли-мырли» количество близнецов увеличилось. После долгих поисков подходящего актера Владимир Меньшов отдал эти роли Валерию Гаркалину, несмотря на то, что первые пробы показались ему неудачными. Только сходив в Театр сатиры на спектакли с участием Гаркалина, режиссер убедился в наличии у него комедийного таланта.