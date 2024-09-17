Сказкам быть: «Холоп из Парижа» проиграл «Лунтику» в российском прокате

На четвертой строчке бокс-офиса короткометражка «Неприметная история», за которой скрываются неофициальные голливудские релизы — обычно их показывают в формате предсеансового обслуживания. Выбыла из топ-5 по итогам своего второго уикенда в прокате комедия Владимира Котта «Обе две» с Кристиной Асмус и Таисьей Калининой. Она заработала 10,7 млн рублей и расположилась на шестой строчке рейтинга. Следом с небольшим отрывом разместился «Ворон» — мистический ремейк культового фильма 1994 года. Всего на его счету 212 млн рублей почти за месяц проката в РФ.