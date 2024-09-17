Сказкам быть: «Холоп из Парижа» проиграл «Лунтику» в российском прокате

Новый «Лунтик» в третий раз стал лидером отечественного проката по итогам недели и преодолел отметку в 300 млн рублей по общим сборам. Приключения о сказочном герое не оставили шанса на первенство новым релизам — боевику «Игра киллера» и комедии с Никитой Кологривым «Любовь зла», которые разместились на второй и третьей строчках бокс-офиса соответственно. А французская версия «Холопа» дебютировала в российском прокате лишь с пятого места. «Известия» — об итогах проката в прошедшие выходные.
«Холоп из Парижа» дебютировал в российском прокате лишь с пятой строчки бокс-офиса. Французская адаптация российского хита Клима Шипенко о перевоспитании мажора, по данным ЕАИС, в период с 12 по 15 сентября заработала всего 11 млн рублей.
— Среди каста «Холопа из Парижа» нет узнаваемых для нашего зрителя лиц, а сюжет французского ремейка достаточно сильно отличается от российской версии. Не стоит забывать, что французский ремейк провалился в домашнем прокате, — объяснила в беседе с «Известиями» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
Действие в ремейке происходит в фейковой деревне времен Людовика XIV, куда богатый отец ссылает избалованного сына и заставляет его поверить, что тот оказался в XVII веке. Все под пристальным вниманием камер. Это не первая и не последняя версия «Холопа». Ранее его переснимали в Монголии, на подходе китайская и турецкая адаптации. У последней в российском прокате, считает Ольга Зинякова, больше шансов на успех.
— Турецкая версия имеет все шансы превзойти французский аналог: в главной роли выступит Керем Бюрсин, прославившийся ролью Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь». Действия этой версии будут перенесены во времена султана Сулеймана, известного для российской аудитории по сериалу «Великолепный век». Популярный исторический период и любимый многими в России актер могут гарантировать хорошие сборы для турецкой версии «Холопа», — сказала она.
Тем временем, лидерство в российском прокате третью неделю подряд удерживает «Лунтик. Возвращение домой». Мультфильм о приключениях сказочного героя записал на свой счет еще 57,6 млн рублей, преодолев отметку в 300 млн по общим сборам. В киновыходные его посмотрело больше 186 тыс. зрителей. Это почти в четыре раза больше, чем у ближайших конкурентов в рейтинге.
— «Лунтик» продолжает доказывать, что узнаваемый бренд — важный компонент успеха в российском прокате. Однако к третьему уикенду фильм потерял еще 30%, что указывает на постепенное падение интереса к релизу. До начала октября у мультфильма не будет конкурентов с похожим потенциалом и он сможет сохранить лидерство, — сказала Ольга Зинякова.
Лучшей новинкой минувшего уикенда стал боевик «Игра киллера» с Софией Бутеллой и Дэйвом Батистой в главных ролях. В центре сюжета наемный убийца Джо, который, узнав, что неизлечимо болен, заказывает сам себя киллерам, но позже выясняет, что снимки в больнице перепутали. Фильм принес кассе 23,8 млн рублей.
«Бронза» у отечественной новинки — бандитской комедии «Любовь зла» с Никитой Кологривым и Катериной Ковальчук. Сборы картины за уикенд — 19,9 млн рублей. При этом она показала наименьшую среднюю заполняемость зала — пять человек на сеанс. Для сравнения, у «Лунтика» — 14.
— Фильм с возрастным рейтингом 16+ не может тягаться с «Лунтиком» — семейным релизом в категории 0+. Однако третья строчка рейтинга — не самый плохой расклад для комедии «Любовь зла». Благодаря хорошему касту у фильма есть потенциал продолжить собирать кассу еще несколько уикендов, — отметила Зинякова.
На четвертой строчке бокс-офиса короткометражка «Неприметная история», за которой скрываются неофициальные голливудские релизы — обычно их показывают в формате предсеансового обслуживания. Выбыла из топ-5 по итогам своего второго уикенда в прокате комедия Владимира Котта «Обе две» с Кристиной Асмус и Таисьей Калининой. Она заработала 10,7 млн рублей и расположилась на шестой строчке рейтинга. Следом с небольшим отрывом разместился «Ворон» — мистический ремейк культового фильма 1994 года. Всего на его счету 212 млн рублей почти за месяц проката в РФ.
Замыкает топ-10 китайский приключенческий фэнтезийный боевик «Легенда» с Джеки Чаном. Грандиозного дебюта в российский кинотеатрах у картины не случилось — в первые выходные она заработала всего 7,1 млн рублей. Кроме того, прошедший уикенд показал снижение посещаемости кинотеатров.
— Аудитория предпочитает проводить последние теплые деньки на природе, но с неизбежным для осени похолоданием зритель вернется в кинотеатры, — уверена Ольга Зинякова.
В перспективе в лидеры проката может выбиться триллер «Мужское слово» с Павлом Прилучным в главной роли, он выйдет 26 сентября, также фэнтезийная картина «Огниво», премьера которой запланирована через месяц. А конкуренцию «Лунтику» в октябре может составить фильм «Малышарики. День рождения» с Елизаветой Боярской и Константином Хабенским в главных ролях, заключила эксперт.