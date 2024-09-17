«Размещение музея недопустимо»: власти Калининграда объяснили, как будет решаться судьба виллы «Эдит»

В конце августа «Комсомолка» рассказала о том, что над легендарным домом № 180 на проспекте Победы тучи сгустились пуще прежнего. Признанное аварийным здание расселяют. И отнюдь не для того, чтобы устроить там музей, как многие надеялись.
Очень разные отклики вызвала публикация. Например, такой (под ником bhbyf): «Сколько соплей по поводу каждого немецкого гнилья. Объявляем его, к примеру “виллой Эдит”, выведенной в некоей повести, и рыдаем. Представляю, сколько радости будет у наших великовозрастных детишек, если им таки удастся добиться для этого сарая статуса ОКН».
Впрочем, голосов в защиту все же больше. А то, как написала Ирина Шевченко, — просто крик души:
"Надо спасать, пока не поздно! Сколько легенд и загадочных историй связано с этой виллой! Помню, как папа, штурмом бравший Кенигсберг, когда-то водил нас с братом к этому дому, рассказывал, как они с сослуживцами искали в колодце подземный ход, ведущий в Королевский замок… А вечером мы перечитывали потертую книжечку М. Баринова, и сердце замирало от восторга. Всю родню, приезжавшую в гости, тоже привозили сюда и с благоговением с разрешения жильцов водили вокруг коттеджа.
Подумайте сами, если от новодела туристы приходят в восторг, то как можно преподать этот объект, обыграв и книгу Баринова, и спектакль нашего театра по ее мотивам.
Нельзя разбрасываться такими жемчужинами, которые, несомненно, окупятся, ведь какой благодатный материал для экскурсоводов уже имеется. Нужно сделать все, чтобы не потерять виллу «Эдит»! Музейщики, историки и все родившиеся в Калининграде в послевоенные годы, скажите свое слово!".
Несмотря на процедуру расселения, на 8 октября назначен открытый конкурс по отбору управляющей организации для этого дома. Зачем, чтобы она привела его в порядок? Если официальный ответ мэрии изложить по простому, то хозяина для аварийного нежилого здания ищут, потому что так положено. Но в случае окончания процедуры расселения до даты проведения конкурса он (конкурс) будет отменен.
При этом управляющий у дома таки есть. ООО «АРС ДОМИК» — согласно постановлению администрации города. Однако это — мера временная, не более года. А дата постановления — 21.12.2023. Только доживет ли вилла «Эдит» хотя бы до 21 декабря 2024-го?
«После того, как дом будет расселен и все жильцы передадут в администрацию ключи, будет приниматься решение о его дальнейшей судьбе», — говорится в ответе администрации Калининграда.
Ключи следовало сдать до 1 сентября. Тем не менее процедура расселения еще не завершена, сообщили в ответ на новый запрос. Но наряду с этим — уже планируется отключение здания от сетей. Из чего можно сделать вывод, что и решение о дальнейшей судьбе принято.
Кроме того, заместитель главы администрации, председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Сергей Радковский сообщил, что «размещение музея в данном аварийном многоквартирном доме недопустимо, так как невозможно обеспечить благоприятные и безопасные условия нахождения».
Никто и не предлагал устраивать музей в «аварийке», подразумевалось, что сперва здание будет приведено в порядок. Только вот кем? Властям это явно не нужно, вопреки всем разговорам о развитии туризма. А меценат что-то не находится — несмотря на все голоса в защиту.
6 января 2025-го исполнится 100 лет со дня рождения Марка Баринова — автора повести «Вилла Эдит». Похоже, юбилей отметим сносом дома, который считается прототипом той самой виллы.