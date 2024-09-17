«Размещение музея недопустимо»: власти Калининграда объяснили, как будет решаться судьба виллы «Эдит»

"Надо спасать, пока не поздно! Сколько легенд и загадочных историй связано с этой виллой! Помню, как папа, штурмом бравший Кенигсберг, когда-то водил нас с братом к этому дому, рассказывал, как они с сослуживцами искали в колодце подземный ход, ведущий в Королевский замок… А вечером мы перечитывали потертую книжечку М. Баринова, и сердце замирало от восторга. Всю родню, приезжавшую в гости, тоже привозили сюда и с благоговением с разрешения жильцов водили вокруг коттеджа.