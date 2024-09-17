В Москве прошел юбилейный концерт Александры Пахмутовой

Александра Пахмутова — советский и российский композитор, пианистка, автор песен и общественный деятель. Она начала писать музыку в три года. В семь лет поступила в музыкальную школу. В 1948 году поступила в Московскую консерваторию, в 1953-м окончила ее по классу композиции. Известна как автор песен, музыки к фильмам, оркестровых произведений, а также гимнов Магнитогорска и Ярославля. С 1956 года была замужем за поэтом-песенником Николаем Добронравовым, который стал автором текстов к многим ее произведениям. В сентябре 2023 года Добронравов ушел из жизни в возрасте 94 лет.