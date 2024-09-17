В Москве прошел юбилейный концерт Александры Пахмутовой

В концертном зале им. Чайковского Московской филармонии 16 сентября состоялся юбилейный концерт народной артистки СССР Александры Пахмутовой под названием «В песне — жизнь моя».
На концерте советского и российского композитора, которой 9 ноября исполнится 95 лет, выступили российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением народного артиста России Сергея Скрипки, а также народный ансамбль «Россия» Людмилы Зыкиной, Московский Синодальный хор и другие.
В концертном зале им. Чайковского в этот день исполнили «Русскую сюиту», «Карнавал», «Сердце на ладони», «Млечный путь», а также музыку, написанную к кинофильмам «Битва за Москву», «О спорт, ты — мир!», «Три тополя на Плющихе», «Девчата», «Полынь — трава горькая».
Сама Александра Пахмутова сыграла на рояле композицию «Звездная река», исполнил которую певец Александр Панайотов.
9 ноября 2023 года президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения композитора и народную артистку СССР Александру Пахмутову, которой исполнилось 94 года. Как отметил глава государства, творчество композитора пробуждает в сердцах людей самые светлые чувства.
В ноябре 2019 года, когда Пахмутова отмечала свой 90-летний юбилей, на юбилейном концерте ко дню рождения Путин лично поздравил ее и сообщил о награждении высшей российской наградой — орденом Андрея Первозванного.
Александра Пахмутова — советский и российский композитор, пианистка, автор песен и общественный деятель. Она начала писать музыку в три года. В семь лет поступила в музыкальную школу. В 1948 году поступила в Московскую консерваторию, в 1953-м окончила ее по классу композиции. Известна как автор песен, музыки к фильмам, оркестровых произведений, а также гимнов Магнитогорска и Ярославля. С 1956 года была замужем за поэтом-песенником Николаем Добронравовым, который стал автором текстов к многим ее произведениям. В сентябре 2023 года Добронравов ушел из жизни в возрасте 94 лет.