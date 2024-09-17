Медики уверены, что «супербактерии» унесут жизни свыше 39 млн людей к 2050 году

Сильнее всего от этих инфекций пострадают жители стран Южной Азии, в том числе Индия, Пакистан и Бангладеш, где от заражения «супербактериями» погибнет около 11,8 млн человек. Также высокий уровень смертности будет характерен для стран Юго-Восточной Азии и Восточной Азии, где от подобных инфекций предположительно погибнет около 8,9 и 6,6 млн человек. Меньше всего от «супербактерий» пострадают страны Океании, а также страны Северной Европы и Северной Америки.