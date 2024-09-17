Медики уверены, что «супербактерии» унесут жизни свыше 39 млн людей к 2050 году

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Эксперты ВОЗ и ведущие медики мира пришли к выводу, что инфекции, порожденные неуязвимыми для действия антибиотиков бактериями, унесут к середине столетия свыше 39 млн жизней, причем уровень связанной с ними смертности почти удвоится к 2050 году по сравнению с текущим временем. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Lancet.
«Человечество существенно продвинулось в деле борьбы с устойчивыми к лекарствам микробами, однако этого прогресса явно недостаточно. Наши расчеты показывают, что к 2050 году “супербактерии” будут прямо или косвенно связаны с 8 миллионами ежегодных смертей, и для предотвращения этого сценария нам нужно срочно разработать новые стратегии по предотвращению развития инфекций», — заявил профессор Университета штата Вашингтон Стейн Фолльсет, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Профессор Фолльсет и другие эксперты пришли к такому выводу при изучении данных о распространении по миру «супербактерий», которые собирались в промежутке между 1990 и 2021 годами специалистами ВОЗ, профильными ведомствами 204 стран-участниц ООН. Ученые воспользовались этими сведениями для оценки того, как будет меняться частота подобных вспышек болезней с учетом уже существующих и разрабатываемых мер по сдерживанию распространения неуязвимых микробов.
Анализ показал, что общее число ежегодных смертей, связанных с заражением «супербактериями», вырастет с 4,71 млн в 2022 году до 8,22 млн к середине столетия, причем число прямых случаев гибели людей от подобных заболеваний вырастет с 1,14 млн до 1,9 млн. При этом от неизлечимых инфекций за последующие 25 лет погибнет около 39 млн человек, а смерти еще 169 млн будут прямо или косвенно связаны с неуязвимыми к антибиотикам микробами.
Сильнее всего от этих инфекций пострадают жители стран Южной Азии, в том числе Индия, Пакистан и Бангладеш, где от заражения «супербактериями» погибнет около 11,8 млн человек. Также высокий уровень смертности будет характерен для стран Юго-Восточной Азии и Восточной Азии, где от подобных инфекций предположительно погибнет около 8,9 и 6,6 млн человек. Меньше всего от «супербактерий» пострадают страны Океании, а также страны Северной Европы и Северной Америки.
Эти показатели, как отмечают ученые, можно в значительной степени уменьшить, если создать новые лекарства или подходы, предотвращающие быстрое распространение инфекций. В частности, появление новых антибиотиков от грамотрицательных бактерий позволит на 11 млн снизить число смертей, напрямую связанных с «супербактериями», а более корректный подбор лекарств и своевременное лечение снизит число прямых и косвенных смертей на 92 млн. И то, и другое говорит о необходимости разработки новых лекарств и усиления борьбы с супербактериями, подытожили ученые.