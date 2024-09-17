Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 17 сентября 2024 года

Облачно с прояснениями ожидается в Иркутске 17 августа 2024 года. В Иркутском Гидрометцентре рассказали, что утром и днем может пройти небольшой дождь. Будет достаточно холодно. Днем температура поднимется до +7 градусов, а ночью опуститься до +1. Порывы ветра могут достичь 14 м/с.