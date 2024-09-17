Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 17 сентября 2024 года

Облачно с прояснениями ожидается в Иркутске 17 августа 2024 года. В Иркутском Гидрометцентре рассказали, что утром и днем может пройти небольшой дождь. Будет достаточно холодно. Днем температура поднимется до +7 градусов, а ночью опуститься до +1. Порывы ветра могут достичь 14 м/с.
— Переменная облачность, в горах Восточного Саяна и в южных районах небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, утром будет туманно. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, днем порывы до 14 м/с, — рассказали синоптики о погоде в Приангарье.
В регионе температура днем поднимется до +10 градусов. В некоторых района будет холодно, ожидается до −1. Ночью шкала термометра может опуститься до −7 градусов. Вот что обещает погода в Иркутске 17 сентября 2024 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пьяный водитель устроил погоню в Приангарье. Не справившись с управлением, перевернулся на машине.