Слабые толчки почувствовали при землетрясении в Бурятии ночью 16 сентября 2024 года

К счастью, толчки были несильные. Люди почувствовали лишь небольшую тряску. Также могли упасть книги с полок или покачаться люстры, ничего серьезного и опасного не произошло. Землетрясение в Бурятии ночью 16 сентября 2024 вероятнее всего даже не потревожило сон жителей.