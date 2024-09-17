Слабые толчки почувствовали при землетрясении в Бурятии ночью 16 сентября 2024 года

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Бурятии ночью 16 сентября 2024. Толчки почувствовали на территории Курумканского района в шести километрах юго-западнее населенного пункта Гарга. Об этом сообщили на сайте Байкальского филиала Геофизической службы.
— По информации ЕДДС Курумканского района, ощущались слабые толчки в населенном пункте Гарга. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, — прокомментировали в МЧС Республики Бурятия.
К счастью, толчки были несильные. Люди почувствовали лишь небольшую тряску. Также могли упасть книги с полок или покачаться люстры, ничего серьезного и опасного не произошло. Землетрясение в Бурятии ночью 16 сентября 2024 вероятнее всего даже не потревожило сон жителей.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что до этого сейсмособытие зафиксировали в Республике Тыва Иркутской области 15 сентября. Неизвестно какой силы достигли толчки в самом эпицентре. Однако, никаких ЧП зафиксировано не было.