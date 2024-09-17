Две трассы в Хабаровском крае закрыты для большегрузов

В Хабаровском крае действуют несколько ограничений на федеральных дорогах. По данным на семь часов утра 17 сентября, проезд практически по всем трассам обеспечен. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Об этом сообщают представители Хабаровского управления автомобильных дорог на своей официальной странице.
Из-за потери несущей способности земляного полотна, связанной с переувлажнением, ограничение для большегрузов массой больше 13 тонн введено на региональной дороге «Подъезд к рабочему поселку Мухен» на участке с 30 по 83 километр.
Также большегрузам массой больше 13 тонн пока нельзя ездить по мосту на 230 километре дороги «село Селихино — город Николаевск-на-Амуре».
По данным ЕДДС, небольшие осадки сейчас наблюдаются в Аяно-Майском районе, в остальных районах края без осадков.