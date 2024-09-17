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«Поезд Победы» прибывает в Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск

Посетить интерактивный музей на рельсах в ближайшие дни смогут жители Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска.

Жители Хабаровского края готовятся к уникальному событию — с 18 по 22 сентября в регион прибудет легендарный «Поезд Победы», сообщает оргкомитет «Поезда Победы».

Передвижной музей, состоящий из десяти тематических вагонов, посвященных ключевым событиям Великой Отечественной войны, сделает остановки:

в Комсомольске-на-Амуре с 18 по 20 сентября;

в Хабаровске — 21 и 22 сентября.

Каждый вагон расскажет свою историю, переплетая реальные факты военных лет с судьбами людей. Посетители смогут погрузиться в атмосферу той эпохи, а для тех, кто не сможет попасть на экспозицию, доступен 3D-тур на сайте проекта. Билеты на поезд предоставляются бесплатно, но регистрация открывается за сутки до его прибытия.

Этот передвижной музей особенно привлекателен для аудитории старше 12 лет, стремящейся понять и сохранить память о подвиге поколений.