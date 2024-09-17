«Поезд Победы» прибывает в Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск

Каждый вагон расскажет свою историю, переплетая реальные факты военных лет с судьбами людей. Посетители смогут погрузиться в атмосферу той эпохи, а для тех, кто не сможет попасть на экспозицию, доступен 3D-тур на сайте проекта. Билеты на поезд предоставляются бесплатно, но регистрация открывается за сутки до его прибытия.