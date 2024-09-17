Декада «Молодые кадры» продлится в Иркутской области до 25 сентября

— Удачный выбор профессии — одна из ключевых задач, которая стоит перед людьми во время взросления. Многие ребята делают свой выбор неосознанно, так как не могут в полной мере оценить свои возможности, спрогнозировать состояние рынка труда и потребности экономики в кадрах из-за нехватки объективной информации. Декада станет отличным шансом для молодежи Приангарья получить новые знания и навыки, что, безусловно, положительно скажется на развитии нашей экономики и общества в целом, — рассказал министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.