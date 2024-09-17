Декада «Молодые кадры» продлится в Иркутской области до 25 сентября

Декада «Молодые кадры» стартовала в Приангарье. До 25 сентября 2024 года молодежи помогут в карьерном становлении и расскажут, как легче всего адаптироваться на рынке труда. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
В рамках мероприятия пройдут тренинги по профориентации. Выпускникам расскажут о том, как правильно составить резюме и предстать перед работодателем в выгодном свете. Пройдет специализированная ярмарка вакансий. Все это поможет скорее адаптироваться во взрослой жизни, найти подходящую вакансию и как можно скорее устроиться по специальности.
— Удачный выбор профессии — одна из ключевых задач, которая стоит перед людьми во время взросления. Многие ребята делают свой выбор неосознанно, так как не могут в полной мере оценить свои возможности, спрогнозировать состояние рынка труда и потребности экономики в кадрах из-за нехватки объективной информации. Декада станет отличным шансом для молодежи Приангарья получить новые знания и навыки, что, безусловно, положительно скажется на развитии нашей экономики и общества в целом, — рассказал министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.
Помимо этого участники декады смогут больше узнать о тенденциях на современном рынке труда, о профессиональном обучении и дополнительном образовании. Научатся находить вакансии через портал «Работа России».