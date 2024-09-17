Приостановлено авиасообщение между Хабаровском и Нельканом

В Хабаровском крае приостановили авиасообщение между краевой столицей и поселком Нелькан. Из-за очередного продолжительного дождя в населенном пункте размокла грунтовая взлетно-посадочная полоса. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сейчас на местном аэродроме нужно провести восстановительные работы. Раньше размокание полосы фиксировали после того, как осадки длились две недели.
Информацию о времени вылета рейсов по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан и обратно обещали предоставить 18 сентября в 09:10. В случае необходимости пассажирам в Хабаровске будут предоставлены гостиница и горячее питание.
Ранее авиакомпания «Хабаровские авиалинии» начала продажу билетов на дополнительные рейсы из Хабаровска в Николаевск, Охотск и в обратно на завершающий период летнего сезона — с 1 по 26 октября включительно.