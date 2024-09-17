Приостановлено авиасообщение между Хабаровском и Нельканом

Информацию о времени вылета рейсов по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан и обратно обещали предоставить 18 сентября в 09:10. В случае необходимости пассажирам в Хабаровске будут предоставлены гостиница и горячее питание.