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Кабмин поддержал законопроект о штрафе за повторную езду без ОСАГО

Источник: Российская газета

Правительство поддержало инициативу ввести штраф за повторную езду без ОСАГО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

«Концепция законопроекта, разработанного парламентом Кабардино-Балкарии, поддерживается», — говорится в отзыве.

В статью 12.37 КоАП могут включить новый пункт. За повторную езду без ОСАГО будет предусмотрена административную ответственность в виде штрафа в размере 3−5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России стоимость ОСАГО должна вырасти минимум на 30 процентов из-за высоких цен на автозапчасти.