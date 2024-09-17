Кабмин поддержал законопроект о штрафе за повторную езду без ОСАГО

Правительство поддержало инициативу ввести штраф за повторную езду без ОСАГО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.
«Концепция законопроекта, разработанного парламентом Кабардино-Балкарии, поддерживается», — говорится в отзыве.
В статью 12.37 КоАП могут включить новый пункт. За повторную езду без ОСАГО будет предусмотрена административную ответственность в виде штрафа в размере 3−5 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в России стоимость ОСАГО должна вырасти минимум на 30 процентов из-за высоких цен на автозапчасти.