Эскиз памятника участникам СВО выбрали в Хабаровском районе

В Хабаровском районе крае подвели итоги конкурса на создание эскиза мемориала Героям и участникам специальной военной операции, который планируют установить в селе Князе-Волконское. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», комиссия, под председательством главы муниципалитета Евгении Фадеевой, отсмотрела 16 работ участников, не зная личностей самих авторов. С состав жюри также вошёл Герой России, начальник 392-го окружного учебного центра гвардии полковник Азатбек Омурбеков.
По информации пресс-службы администрации Хабаровского района, по итогам конкурса победу одержал, а также завоевал третье место за свои две работы член Союза художников России, почётный архитектор России Владимир Хахаев из Хабаровска.
Второе место досталось авторскому коллективу художников из Санкт-Петербурга, которую возглавил Михаил Болвин. Вместе с тем, обладателями поощрительных призов за четвёртое, пятое и шестое место стали Светлана Вялкина из Хабаровска, Игорь Бедненко из Благовещенска и Джейран Уланов из Улан-Удэ.
Напомним, что архитектурный конкурс на разработку эскиза памятника администрация муниципалитета объявила в июле текущего года — монумент должен появиться рядом с Аллеей Героев в селе Князе-Волконское.
Лучшая работа рекомендована в качестве основной идеи к разработке проекта памятника, а автор получит денежное вознаграждение. Вместе с тем, призёры конкурса также получат денежные награды в размере от 25 до 100 тысяч рублей, а участники — благодарности администрации Хабаровского района. Спонсором установки монумента выступает местный предприниматель.