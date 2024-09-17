Эскиз памятника участникам СВО выбрали в Хабаровском районе

В Хабаровском районе крае подвели итоги конкурса на создание эскиза мемориала Героям и участникам специальной военной операции, который планируют установить в селе Князе-Волконское. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», комиссия, под председательством главы муниципалитета Евгении Фадеевой, отсмотрела 16 работ участников, не зная личностей самих авторов. С состав жюри также вошёл Герой России, начальник 392-го окружного учебного центра гвардии полковник Азатбек Омурбеков.