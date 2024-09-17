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Работы по благоустройству почти завершили в микрорайоне Университетский Иркутска

Все работы выполнены по просьбе жителей.
Источник: Комсомольская правда

В микрорайоне Университетский областного центра практически завершили работы по благоустройству. У дома № 107 отремонтировали подпорную стену, а у дома № 74 сделали лестницу, в ближайшее время специалисты установят поручни. Об этом КП-Иркутск сообщили в думе Иркутска.

Помимо этого обновили территорию возле домов № 83, 71, 40. Там установили новые лавочки, а в районе Мельниковского рынка отремонтировали пандус. Также завершается благоустройство участка около дома № 46.

— Все работы выполнены по просьбе жителей. Они обращаются к моему помощнику, в приемную, либо приходят на встречи, где могут поделиться своими проблемами. Всегда стараемся вместе найти решение, — рассказал спикер, депутат думы Иркутска Евгений Стекачев.

В микрорайоне также полностью завершили ремонтные работы в социальных объектах. Подрядчику осталось лишь заменить оконные блоки в детском саду № 164. Сделают это до 30 октября.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Эхирит-Булагатском районе капитальный ремонт Дома культуры находится на завершающей стадии.