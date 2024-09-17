Работы по благоустройству почти завершили в микрорайоне Университетский Иркутска

В микрорайоне Университетский областного центра практически завершили работы по благоустройству. У дома № 107 отремонтировали подпорную стену, а у дома № 74 сделали лестницу, в ближайшее время специалисты установят поручни. Об этом КП-Иркутск сообщили в думе Иркутска.