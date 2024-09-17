Привести в порядок город зовут хабаровчан в эту субботу

На общегородской субботник приглашают хабаровчан 21 сентября. Приведение городских территорий в порядок — часть программы месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению, который проходит в Хабаровске со второго сентября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Во время осеннего месячника хабаровчане собирают мусор, подметают улицы, высаживают деревья. Массовая городская уборка в краевой столице пройдёт 21 сентября.
В этот день на субботник жителей приглашает и администрация района имени Лазо.