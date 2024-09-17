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Привести в порядок город зовут хабаровчан в эту субботу

Общегородской субботник пройдёт в Хабаровске, также в порядок приведут территории в районе имени Лазо.

На общегородской субботник приглашают хабаровчан 21 сентября. Приведение городских территорий в порядок — часть программы месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению, который проходит в Хабаровске со второго сентября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Во время осеннего месячника хабаровчане собирают мусор, подметают улицы, высаживают деревья. Массовая городская уборка в краевой столице пройдёт 21 сентября.

В этот день на субботник жителей приглашает и администрация района имени Лазо.

ЖКХ