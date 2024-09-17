Похолодание пришло в Челябинскую область

Температура воздуха днем составит от +14 до +19 градусов. Ветер восточной четверти 4−9 метров в секунду, на юге местами порывы до 12.
В Челябинске сегодня малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем составит от +15 до +17 градусов. Ветер восточной четверти 4−9 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 17 сентября, у Акима, Александра, Афанасия, Василия, Григория, Елены, Иоанна, Митрофана, Михаила, Моисея, Павла, Петра, Симона, Стефана, Феодора и Юлиана.
Между прочим, 17 сентября 2024 года отмечают Домнин день. Согласно народным приметам, сегодня лучше не ходить в лес и не отдыхать на природе, особенно в незнакомых местах. Дело в том, что существует риск заблудиться и не найти дорогу назад.