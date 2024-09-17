Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Похолодание пришло в Челябинскую область

Во вторник, 17 сентября, в Челябинской области будет малооблачно, без осадков, утром местами туманы.

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 82% 761 мм рт. ст. +17°
Источник: Reuters

Температура воздуха днем составит от +14 до +19 градусов. Ветер восточной четверти 4−9 метров в секунду, на юге местами порывы до 12.

В Челябинске сегодня малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем составит от +15 до +17 градусов. Ветер восточной четверти 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 17 сентября, у Акима, Александра, Афанасия, Василия, Григория, Елены, Иоанна, Митрофана, Михаила, Моисея, Павла, Петра, Симона, Стефана, Феодора и Юлиана.

Между прочим, 17 сентября 2024 года отмечают Домнин день. Согласно народным приметам, сегодня лучше не ходить в лес и не отдыхать на природе, особенно в незнакомых местах. Дело в том, что существует риск заблудиться и не найти дорогу назад.