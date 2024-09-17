Похолодание пришло в Челябинскую область

Между прочим, 17 сентября 2024 года отмечают Домнин день. Согласно народным приметам, сегодня лучше не ходить в лес и не отдыхать на природе, особенно в незнакомых местах. Дело в том, что существует риск заблудиться и не найти дорогу назад.