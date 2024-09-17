Группа «Моя Мишель» выступит на Дальневосточном музыкальном форуме во Владивостоке

«В 2022 мы запустили Дальневосточный Музыкальный Форум, а в этом году организовываем Vladivostok Music Week, в рамках которой пройдет форум. Мы решили объединить два мероприятия в одно. Нам далось собрать интересный лайн-ап, привлечь иностранное участие — программа будет насыщенная. Хочу отметить, что Владивосток находится на пересечении огромного количества кросскультурных маршрутов, которые хорошо налажены в Азии. Он имеет все предпосылки, чтобы интегрированным в тихоокеанскую музыкальную систему», — подчеркнул Лопатин.