Группа «Моя Мишель» выступит на Дальневосточном музыкальном форуме во Владивостоке

Уже этой осенью во Владивостоке состоится Vladivostok Music Week (12+) — мероприятие, которое на четыре дня объединит профессионалов музыкальной индустрии со всей России и стран Азиатско-Тихоокенского региона. Жителей и гостей приморской столицы ожидают 12 концертных площадок по всему городу, на которых выступят более 60 музыкальных коллективов и исполнителей. Хэдлайнер лекционной программы — группа «Моя Мишель», сообщает ИА PrimaMedia.
Vladivostok Music Week пройдет с 26 по 29 сентября. Гостей ждут образовательные секции и мастер-классы Дальневосточного Музыкального Форума-2024 (12+), в которых примут участие более 100 спикеров и экспертов в области музыкальной и других смежных креативных индустрий.
Хэдлайнерами мероприятия 2024 года станут группы: Казускома (Москва), Whai (Китай), Мистер Малой (Санкт-Петербург), Никита Забелин (Москва), Несладко (Москва). Хедлайнер лекционной программы: Моя Мишель (Москва). Кроме того, свое участие в форуме подтвердили Zvonko Digital, VK музыка, Моспродюсер, Motherland, Stereoleto, лейбл S&P digital и hi-fi стриминг ЗВУК.
По словам организатора Дальневосточного музыкального форума и Vladivostok music week Павла Лопатина, главной задачей мероприятия является сформировать крепкую целостную музыкальную индустрию в ДФО с опорой на страны АТР.
«В 2022 мы запустили Дальневосточный Музыкальный Форум, а в этом году организовываем Vladivostok Music Week, в рамках которой пройдет форум. Мы решили объединить два мероприятия в одно. Нам далось собрать интересный лайн-ап, привлечь иностранное участие — программа будет насыщенная. Хочу отметить, что Владивосток находится на пересечении огромного количества кросскультурных маршрутов, которые хорошо налажены в Азии. Он имеет все предпосылки, чтобы интегрированным в тихоокеанскую музыкальную систему», — подчеркнул Лопатин.