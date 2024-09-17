Спартакиада и слет студенческих отрядов СФО пройдет в Иркутске

В областном центре с 19 по 22 сентября будет проходить спартакиада и слет студенческих отрядов Сибирского федерального округа. Более 800 участников специально приедут из Алтайского края, Омской, Кузбасской, Новосибирской, Томской и Иркутской областей. А также из Республики Тыва и Красноярского края. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Пройдут соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу (три на три), армрестлингу, регби. Бойцы студенческих отрядов сразятся в перетягивании каната и в тактическом трехмерном бою. Пройдет мастер-класс по тег-регби.
Закрытие проведут 21 сентября в концертном зале ИрНИТУ. В торжественной обстановке подведут итоги третьего трудового семестра отрядов этого года, отличившиеся бойцы получат почетные знаки, грамоты и благодарственные письма. Озвучат итоги командного зачета, а лучшим отрядам вручат знамена. Творческие номера покажут студенты, которые ранее принимали участие в слете.
— Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» является крупнейшей молодежной организацией страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 225 тысяч молодых людей, — рассказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
В этом году в состав отрядов вошло более 20 тысяч студентов. Почти две тысячи из них прошли бесплатное обучение по рабочим профессиям. Более 30 тысяч человек входит в состав отрядов СФО. В округе организовали 21 трудовой проект по самым различным направлениям.
Этот год стал юбилейным для отрядов, они отмечают 65 лет с момента зарождения движения, а также 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этого по всей стране проведут множество мероприятий, объединят более миллиона человек. Завершающим событием станет слет, который состоится в Москве. Туда прибудет более 12,5 тысячи участников движения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье стартовала декада «Молодые кадры».