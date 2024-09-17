Спартакиада и слет студенческих отрядов СФО пройдет в Иркутске

Этот год стал юбилейным для отрядов, они отмечают 65 лет с момента зарождения движения, а также 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этого по всей стране проведут множество мероприятий, объединят более миллиона человек. Завершающим событием станет слет, который состоится в Москве. Туда прибудет более 12,5 тысячи участников движения.