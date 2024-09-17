В Омске депутаты обсудили международное сотрудничество и преобразование районов

16 сентября в Омске прошло заседание комитета Заксобрания по законодательству и местному самоуправлению. Оно началось с обсуждения назначения мирового судьи. Обсуждали возможность привлечения судей в отставке. Рассмотрели пять кандидатур, причем двое только начинают свою карьеру. Депутаты говорили о преобразовании районов Омской области в муниципальные округа. Это затронет Большеуковский, Нижнеомский, Нововаршавский, Седельниковский, Азовский, Полтавский и Оконешниковский районы. Также обсуждали использование закона «О договорах и соглашениях Омской области». Депутаты увидели данные о подписанных соглашениях и следующих проектах с иностранными партнерами. Кроме того, обсуждали вопросы управления областной собственностью и реализации госпрограммы о финансах и имуществе. Это важно для более эффективного управления ресурсами. Контрольно-счетная палата представила отчет о финансовой деятельности ООО «Семеноводческая станция Исилькульская» за 2022−2023 годы. Также рассмотрели меры по устранению нарушений финансовой работы в БУ ОО «Омскоблстройзаказчик» и перспективы развития Спортивно-концертного комплекса имени Виктора Блинова. В конце заседания депутаты ознакомились с изменениями в федеральном законодательстве и с проектами федеральных законов, поступившими в комитет.