В Омске открылся новый «Кванториум» на базе школы № 144

Вчера, 16 сентября, в Омске был открыт новый «Кванториум» на базе школы № 144 в Кировском округе. Это современное научное пространство создает все условия для углубленного изучения точных и естественных наук. Открытие «Кванториума» стало возможным благодаря национальному проекту «Образование», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.