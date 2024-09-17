В Омске открылся новый «Кванториум» на базе школы № 144

Вчера, 16 сентября, в Омске был открыт новый «Кванториум» на базе школы № 144 в Кировском округе. Это современное научное пространство создает все условия для углубленного изучения точных и естественных наук. Открытие «Кванториума» стало возможным благодаря национальному проекту «Образование», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.
«Хочу особо отметить, что “начинка” кабинетов — отечественного производства и отвечает всем образовательным задачам», — поделился в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.
Общая стоимость кластера составила около 20 миллионов рублей, дополнительно 20 миллионов было выделено на ремонт помещений из бюджета города.