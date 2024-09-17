В Хабаровске желающие смогут обучиться вождению трамваев и троллейбусов

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, курсы будут идти в хабаровском центре подготовки водителей, открытом на базе муниципального предприятия «Городской электрический транспорт».
Тем, кто планирует обучение, разъясняют, что по программе «Водитель трамвая» курс будет длиться 4,5 месяца, по программе «Водитель троллейбуса» — 5,5 месяца. Подразумевается изучение теоретической части и практической. После успешного освоения теории будущие водители пройдут практику вождения без пассажиров. Когда будет накатано 100 часов, предстоит пройти экзамены. После успешной проверки знаний обучающиеся получат водительское удостоверение с открытой категорией Tb/Tm (троллейбус, трамвай) и будут трудоустроены на предприятие.
Во время обучения выплачивается стипендия в размере 15 тысяч рублей. На сегодняшний день группа водителей троллейбуса состоит из двух человек, водителей трамвая — из трех курсантов. Практические занятия по вождению начинаются с 28 сентября. До обучения необходимо получить медицинское заключение о состоянии здоровья. Узнать подробнее о том, как проходят курсы, можно по телефону 46−12−38 или 46−12−45.