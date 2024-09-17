В Хабаровске желающие смогут обучиться вождению трамваев и троллейбусов

Во время обучения выплачивается стипендия в размере 15 тысяч рублей. На сегодняшний день группа водителей троллейбуса состоит из двух человек, водителей трамвая — из трех курсантов. Практические занятия по вождению начинаются с 28 сентября. До обучения необходимо получить медицинское заключение о состоянии здоровья. Узнать подробнее о том, как проходят курсы, можно по телефону 46−12−38 или 46−12−45.