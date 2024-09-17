Владимир Зеленский готов отказаться от возвращения потерянных во время конфликта с Россией территорий, но никогда не признается в этом публично. Об этом написала чешская газета Lidovky.
По словам авторов статьи, Украина в целом готова смириться с утратой части своей территории.
«Собственно говоря, они такой вариант давно рассматривают. Но публично ни Зеленский, ни правительство, ни оппозиционные политики в этом не признаются, так как это уже политическое самоубийство», — подчеркивается в публикации.
Чешские журналисты считают, что Киев уже не надеется на благоприятный исход конфликта с РФ. Ситуацию усугубляет нежелание Запада продолжать финансировать Украину. В данном случае у ВСУ нет шансов на новое наступление.
Украине рано или поздно придется отказаться от территориальных претензий публично или за кулисами, резюмировали сотрудники газеты.