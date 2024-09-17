Автобусный парк Омска будет готов к зиме до 20 ноября

В мэрии отметили, что предприятие ищет слесарей по ремонту автомобилей. Для новых сотрудников предлагается конкурентоспособная зарплата около 50 тысяч рублей, а также полный социальный пакет. Работники из других городов могут рассчитывать на общежитие и столовую.