Автобусный парк Омска будет готов к зиме до 20 ноября

До 20 ноября автобусный парк Омска пройдет полную подготовку к зимним условиям, сообщает пресс-служба мэрии.
Каждый день в техобслуживание на пассажирское предприятие № 8 заходит как минимум четыре автобуса. Ожидается, что до конца ноября весь подвижной состав муниципального предприятия будет обслужен в соответствии с зимними стандартами.
В мэрии отметили, что предприятие ищет слесарей по ремонту автомобилей. Для новых сотрудников предлагается конкурентоспособная зарплата около 50 тысяч рублей, а также полный социальный пакет. Работники из других городов могут рассчитывать на общежитие и столовую.
Для желающих трудоустроиться в ПП № 8 доступны консультации в отделе кадров с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 по адресу: ул. 2-я Солнечная, д. 27. Контактные телефоны: 8 (3812) 66−60−34 и 66−58−90.