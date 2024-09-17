Мэр Омска прокомментировал обрушение аварийного дома на улице 20 Партсъезда

Мэр Омска Сергей Шелест отреагировал на недавнее обрушение аварийного дома № 53 на улице 20 Партсъезда.
Напомним, в августе 2022 года в этом же здании обрушилась стена. После этого дом признали непригодным для жилья, расселили и решили снести.
Вчера, 16 сентября, произошло новое обрушение — еще одна часть дома рухнула. По словам градоначальника, снос здания не может быть проведён до завершения всех судебных разбирательств.
Сейчас рассматриваются два последних иска от жильцов. Как только решение суда вступит в силу, остатки дома будут снесены.