В Омске постоянный газопровод на Линиях заработает через год

В понедельник, 16 сентября, губернатор Омской области Виталий Хоценко провел выездное совещание на 19-й Линии, где встретился с местными жителями. Он сообщил, что водоснабжение и электроснабжение удалось восстановить, однако с газом ситуация остается более сложной. «Моя задача для газовиков — завершить все работы по восстановлению газоснабжения на временной основе к 1 октября», — отметил глава региона в своем телеграм-канале. Представитель компании «Омскгоргаз» Эдуард Рамзаев добавил, что к 1 октября 2025 года газоснабжение будет полностью восстановлено по основной схеме.