«Может стоить жизни»: Врач назвал еду, где холестерина больше, чем в свинине

Считать, что в рыбе нет холестерина — заблуждение, подчеркнул врач. Более того, в иных рыбных блюдах его даже больше, чем в той же свинине. Например, в последней холестерина 110 мг на 100 граммов. Для сравнения: столько же холестерина в судаке, а в сардинах — уже 140 мг на 100 граммов. У икры — 370 мг.