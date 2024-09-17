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В Омске создают автоматическую систему капельного полива в Городском саду

На благоустройство выделено 9,6 миллиона рублей, работы должны завершиться к концу сентября.

Источник: Комсомольская правда

Омское управление дорожного хозяйства и благоустройства подписало контракт на сумму 9,6 миллиона рублей для установки автоматической системы капельного полива в Городском саду. Подрядчиком выбрана компания «Братья Грин», известная своими проектами в области ландшафтного дизайна и благоустройства, в том числе работами по созданию Аллеи олимпийцев в Омске.

Согласно условиям контракта, система капельного полива должна быть готова к 30 сентября. Городской сад располагается в пределах проспекта Карла Маркса и улиц Короленко, Ленина и Броз Тито. Работы по обновлению этой территории продолжаются уже три года и обошлись в 300 миллионов рублей. В этом пространстве появился новый арт-объект — макет планеты Земля, установленный между ТЮЗом и Краеведческим музеем.

Запланировано, что открытие Городского сада пройдет 18 сентября.