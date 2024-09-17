В Омске создают автоматическую систему капельного полива в Городском саду

Согласно условиям контракта, система капельного полива должна быть готова к 30 сентября. Городской сад располагается в пределах проспекта Карла Маркса и улиц Короленко, Ленина и Броз Тито. Работы по обновлению этой территории продолжаются уже три года и обошлись в 300 миллионов рублей. В этом пространстве появился новый арт-объект — макет планеты Земля, установленный между ТЮЗом и Краеведческим музеем.