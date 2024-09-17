В Татарстане ожидается до 25 градусов тепла, ветер утихнет

По сравнению с предшествующим днем дующий с востока ветер утихнет: его сила не превысит 3−8 м/с. По шкале Бофорта ветер скоростью от 1,6 до 3,3 м/с именуется легким, от 3,4 до 5,4 м/с — слабым, от 5,5 до 7,9 м/с — умеренным, а от 8,0 до 10,7 м/с — свежим.