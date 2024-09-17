Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане ожидается до 25 градусов тепла, ветер утихнет

Сегодня, 17 сентября, в Татарстане сохранится сухая и аномально теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 88% 761 мм рт. ст. +17°
Источник: ИА Татар-информ

Небо над республикой будет малооблачным. Осадков не ожидается. Утром местами сохранится опустившийся еще ночью туман, отмечают синоптики.

По сравнению с предшествующим днем дующий с востока ветер утихнет: его сила не превысит 3−8 м/с. По шкале Бофорта ветер скоростью от 1,6 до 3,3 м/с именуется легким, от 3,4 до 5,4 м/с — слабым, от 5,5 до 7,9 м/с — умеренным, а от 8,0 до 10,7 м/с — свежим.

После относительно теплой на западе и достаточно прохладной на остальной части территории региона ночи в светлое время суток воздух прогреется до +20, +25 градусов (в Казани — до +23, +25 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане ожидается сухая погода с теплыми днями и холодными ночами.