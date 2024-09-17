В Омске снесут гараж у лицея № 54

В Омске планируется снос капитального гаража, принадлежащего лицею № 54. Постановление об этом опубликовано на сайте мэрии города.
Согласно документу, решение о сносе основано на техническом отчете от 18 ноября 2022 года и заключении комиссии по оценке последствий для объектов социальной инфраструктуры для детей. Также учитывалось обращение лицея от 13 июня 2024 года.
Гараж, который будет снесен, занимает площадь 52,7 квадратных метра. В ближайшее время руководство лицея должно организовать снос и затем предоставить в городскую администрацию документы, подтверждающие выполнение этого процесса, чтобы внести изменения в реестр муниципального имущества.