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В Омске снесут гараж у лицея № 54

Решение принято на основе технического отчета и документов мэрии.

Источник: Комсомольская правда

В Омске планируется снос капитального гаража, принадлежащего лицею № 54. Постановление об этом опубликовано на сайте мэрии города.

Согласно документу, решение о сносе основано на техническом отчете от 18 ноября 2022 года и заключении комиссии по оценке последствий для объектов социальной инфраструктуры для детей. Также учитывалось обращение лицея от 13 июня 2024 года.

Гараж, который будет снесен, занимает площадь 52,7 квадратных метра. В ближайшее время руководство лицея должно организовать снос и затем предоставить в городскую администрацию документы, подтверждающие выполнение этого процесса, чтобы внести изменения в реестр муниципального имущества.