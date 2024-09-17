Губернатор Омской области поблагодарил аграриев за успешный сбор урожая

«В Омской области мы собрали первый миллион тонн зерновых и зернобобовых. Спасибо омским аграриям за их труд! Уборочная кампания продолжается», — отметил губернатор Виталий Хоценко. Зерновые и зернобобовые культуры были убраны с площади свыше 560 тысяч гектаров. Яровая пшеница собрана с 260 тысяч гектаров, ячмень — с почти 130 тысяч, овёс — с 21,6 тысячи, горох — с 108,7 тысяч, а чечевица — с 39,1 тысячи гектаров. Масличные культуры были убраны с площади 25,2 тысячи гектаров, собрав 39,4 тысячи тонн семян. В Муромцевском, Большеуковском и Знаменском районах полностью завершен сбор льна-долгунца с площади 1,425 тысячи гектаров. Также собраны картофель и овощи с более чем половины всех посевных площадей. На сегодняшний день собрано свыше 230 тысяч тонн картофеля и более 58 тысяч тонн овощей.