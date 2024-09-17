Готовьтесь к штрафам: массовые рейды готовят водителям Приморья — когда именно

Сотрудники ГАИ еще раз напомнили, что за непредоставление преимущества в движении пешеходам водителям грозит штраф до 2,5 тыс. рублей. В то же время, нарушение ПДД пешеходом может повлечь штраф до 1,5 тыс. рублей. Законодательство также предусматривает ответственность за неуплату штрафов как для водителей, так и для пешеходов. Если штраф не будет выплачен в срок, дело передается судебному приставу, а неуплата влечет за собой административное наказание: