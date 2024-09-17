Готовьтесь к штрафам: массовые рейды готовят водителям Приморья — когда именно

Госавтоинспекция Приморья объявила о проведении профилактического рейда, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
В полиции сообщили, что с начала года 445 жителей региона получили серьезные травмы из-за наездов автомобилей, в 31 случае пострадавшие погибли. В 85% происшествий травмы пешеходов возникли из-за нарушений ПДД со стороны водителей, а в 27% случаях — по личной небрежности самих пешеходов. Для предотвращения таких ситуаций 18 сентября в регионе запланированы соответствующие профилактические мероприятия.
Сотрудники ГАИ еще раз напомнили, что за непредоставление преимущества в движении пешеходам водителям грозит штраф до 2,5 тыс. рублей. В то же время, нарушение ПДД пешеходом может повлечь штраф до 1,5 тыс. рублей. Законодательство также предусматривает ответственность за неуплату штрафов как для водителей, так и для пешеходов. Если штраф не будет выплачен в срок, дело передается судебному приставу, а неуплата влечет за собой административное наказание:
Штраф в размере, в 2 раза превышающем первоначальный, но не менее 1 тыс. рублей; Арест сроком до 15 суток; Обязательные работы на срок до 50 часов.
Полиция призывает водителей и пешеходов быть вежливыми друг к другу и соблюдать Правила дорожного движения.