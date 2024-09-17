Ветеринарный сертификат — гарантия качества продукции

Во время документарного и физического контроля в АПП «Исилькуль» 11 сентября специалисты этого ведомства установили, что гражданин Казахстан в салоне легкового автомобиля перевозил подконтрольную госветнадзору продукцию без необходимого в таких случаях ветеринарного сертификата. Общий вес партии составил более 295 кг, из них 181,88 кг — грудки цыпленка, 72 кг — куриные окорочка, 42 кг — мороженого минтая. Вся продукция была упакована в заводскую упаковку от ИП Белкова и должна была поступить в казахстанский Петропавловск.