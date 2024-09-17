В Хабаровском крае три посёлка на БАМе вышли из изоляции

— Сейчас вопрос решился. У нас, а также в соседнем Харпичане и в посёлке Дуки нашего района оборудовали после многочисленных просьб остановочные платформы. Да, они не капитальные. Однако главного мы добились. Теперь пассажирские поезда Тында — Комсомольск делают остановки и у нас, и на других станциях. Людям стало очень удобно. На утреннем они могут уехать в Комсомольск, а на вечернем поезде вернуться назад, — рассказал корреспонденту нашего издания глава администрации села Кондон Григорий Шурыгин.