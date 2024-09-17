В Хабаровском крае три посёлка на БАМе вышли из изоляции

Сразу три посёлка на участке БАМа в Хабаровском крае вышли из транспортной изоляции. Хотя станции Кондон, Харпичан и Дуки в Солнечном районе и расположены на железной дороге, но пользоваться поездами долгие годы люди не могли. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», составы проезжали мимо них. Там не было оборудованных остановок.
Лет десять назад люди выходили на землю, но потом правила изменились. Поезда стали проходить мимо этих необорудованных станций. А, например, в Кондон и автобусы не ходят. Люди договаривались с имеющими машины односельчанами о поездках в райцентр или Комсомольск-на-Амуре.
— Сейчас вопрос решился. У нас, а также в соседнем Харпичане и в посёлке Дуки нашего района оборудовали после многочисленных просьб остановочные платформы. Да, они не капитальные. Однако главного мы добились. Теперь пассажирские поезда Тында — Комсомольск делают остановки и у нас, и на других станциях. Людям стало очень удобно. На утреннем они могут уехать в Комсомольск, а на вечернем поезде вернуться назад, — рассказал корреспонденту нашего издания глава администрации села Кондон Григорий Шурыгин.
Всего на Дальневосточной железной дороге в этом году планируется построить или отремонтировать 24 пассажирские платформы.
Также удалось приблизить давно назревшую реконструкцию вокзала угольной столицы Хабаровского края посёлка Чегдомын. По программе модернизации инфраструктуры железнодорожных вокзалов её должны были начать только в 2029 году. Однако сроки эти решено сдвинуть на четыре года раньше. В 2025 году начнётся подготовка проекта, а работы начнутся сразу после прохождения госэкспертизы.