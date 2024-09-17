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Иркутские синоптики порекомендовали утепляться

По прогнозу иркутских синоптиков, на текущей неделе в Иркутской области будет, мягко говоря, не тепло, сообщает ИА «ТК Город».

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Источник: ТК Город

Как пояснила Гидрометеорологического центра Юлия Янькова, начиная с сегодняшнего дня, вторника, 17 сентября, холодная воздушная масса, раскинувшаяся над регионом, подарит его жителям и гостям «осадки, усиление ветра и довольно низкие температуры». Воздух днем прогреется не более, чем на плюс семь градусов.

В то время, когда в Иркутске будет идти дождь, в пригороде он, с большой долей вероятности, превратится в мокрый снег. А в области, особенно на севере, мокрый снег «точно будет».

«17 сентября среднесуточная температура воздуха будет на 2−4 градуса ниже многолетней нормы, причем по всей территории области. В среду 18 сентября тоже будет наблюдаться температурная аномалия. Зато к четвергу воздух снова прогреется до средних многолетних значений, характерных для второй декады сентября», — сказала Янькова.

Впрочем, расстраиваться не стоит: к концу недели ситуация может стабилизироваться, трансформировавшись в некое подобие бабьего лета.