Иркутские синоптики порекомендовали утепляться

Как пояснила Гидрометеорологического центра Юлия Янькова, начиная с сегодняшнего дня, вторника, 17 сентября, холодная воздушная масса, раскинувшаяся над регионом, подарит его жителям и гостям «осадки, усиление ветра и довольно низкие температуры». Воздух днем прогреется не более, чем на плюс семь градусов.
В то время, когда в Иркутске будет идти дождь, в пригороде он, с большой долей вероятности, превратится в мокрый снег. А в области, особенно на севере, мокрый снег «точно будет».
«17 сентября среднесуточная температура воздуха будет на 2−4 градуса ниже многолетней нормы, причем по всей территории области. В среду 18 сентября тоже будет наблюдаться температурная аномалия. Зато к четвергу воздух снова прогреется до средних многолетних значений, характерных для второй декады сентября», — сказала Янькова.
Впрочем, расстраиваться не стоит: к концу недели ситуация может стабилизироваться, трансформировавшись в некое подобие бабьего лета.