Древнее египетских пирамид: В Татарстане нашли захоронения первобытных людей из каменного века с ожерельем из клыков кабана

Археологи в Мензелинском районе Татарстана раскопали Новобиксинтеевский могильник. Ученые нашли девять погребений первобытных людей каменного века. Рядом с их останками лежали наконечники стрел, сделанные из камня, украшения из зубов оленя, бобра, глоточных зубов рыб, резцов сурка, шлифованные пластины из клыков кабана и округлые подвески из приуральского серпентинита.
«Аналогичные находки прослеживаются в погребениях могильников степной зоны Европейской части России, Хвалынских и Мариупольском могильниках. По результатам радиоуглеродного анализа возраст этих могильников был определен, как середина-вторая половина пятого тысячелетия до нашей эры», — сообщили в пресс-службе комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.
По предварительным данным ученых, найденное в Мензелинском районе захоронение древнее египетских пирамид более чем на 1,5 тысячи лет. Это были люди, которые еще не умели обрабатывать металл. Жили небольшими сообществами, охотились и ловили рыбу.
Археологи выдели два наиболее интересных погребения из девяти найденных. Первое — женщина и маленький ребенок возрастом примерно 4−5 лет. Его тело было уложено между ног женщины. Нельзя исключать, что это была его мать. В ногах у них находились сотни украшений. Второе — взрослый человек с таким же набором украшений, только в меньшем количестве. На шее погребенного находилось ожерелье из прекрасно отполированных клыков кабана.
Рядом с погребениями ученые также нашли жертвенные комплексы. Они представляют собой — небольшие ямы, которые обильно посыпали охрой. Внутри были подношения. В одной из таких ям археологи раскопали 114 костяных подвесок.
К этому моменту археологи отобрали необходимые образцы из найденных погребений для радиоуглеродного анализа, чтобы определить точный возраст похороненных там людей. Также проведут антропологическое и геномное исследований их останков.