Древнее египетских пирамид: В Татарстане нашли захоронения первобытных людей из каменного века с ожерельем из клыков кабана

Археологи выдели два наиболее интересных погребения из девяти найденных. Первое — женщина и маленький ребенок возрастом примерно 4−5 лет. Его тело было уложено между ног женщины. Нельзя исключать, что это была его мать. В ногах у них находились сотни украшений. Второе — взрослый человек с таким же набором украшений, только в меньшем количестве. На шее погребенного находилось ожерелье из прекрасно отполированных клыков кабана.