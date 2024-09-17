Изюминка Алупки: Воронцовский дворец отреставрируют в 2025 году

По его словам, сейчас во дворце проходит большой комплекс реставрационных работ, часть из них уже выполнили.
«Была сделана медная кровля, очень сложная, многосоставная. Это световые короба, которые не будут протекать. Это было сделано в 2017—2019 годах над почти всеми корпусами. После этого перешли к благоустройству территории: мощения, фонари, сети, дорожки, озеленение», — отметил Жаворонков.
Воронцовский дворец является большим комплексом памятников, отметил Жаворонков. По его словам, всего в федеральном статусе их насчитывается семь, а в статусе выявленных объектов — 41, которые также в ближайшее время получат федеральный статус.
По словам эксперта, также разрабатывается проект по восстановлению крыльца парадной столовой, которая сейчас разобрана. На объекте уже проведены противоаварийные работы.
Некоторые работы на объекте даются нелегко, поделился Жаворонков, из-за того, что находятся в стадии проектирования.
«Нужно реставрировать Голубую гостиную, сейчас делается сложный проект по микроинъекциям — это укрепление тех слоев, которые есть», — пояснил он.
На время реставрационных работ дворец не закрыли, добавил Жаворонков. По его словам, комплекс по-прежнему остается точкой притяжения для огромного количества туристов, и это серьезная нагрузка на дворец и его экспозицию.
Вместе с активным ходом реставрации Воронцовского дворца стала развиваться и Алупка, отметил Жаворонков. По его словам, сейчас экскурсии проводят не только по музею-заповеднику, но и по Алупке — как отдельные по городу, так и «вступительные» ко дворцу.
«Если говорить про развитие, то здесь, конечно, нужно двигаться в сторону статуса исторического поселения федерального значения, для Алупки это очень легко. У них уже разработан большой комплекс проектной документации по архитектурному коду».
Статус исторического поселения позволяет участвовать в федеральных программах для привлечения средств на благоустройство территории, заключил Жаворонков.