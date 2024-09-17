Изюминка Алупки: Воронцовский дворец отреставрируют в 2025 году

Вместе с активным ходом реставрации Воронцовского дворца стала развиваться и Алупка, отметил Жаворонков. По его словам, сейчас экскурсии проводят не только по музею-заповеднику, но и по Алупке — как отдельные по городу, так и «вступительные» ко дворцу.