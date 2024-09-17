Умер экс-тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Королев

В пресс-службе магнитогорского клуба напомнили, что вместе с главной командой он завоевал множество наград: в 1999 и 2000 стал чемпионом Евролиги, трижды выигрывал чемпионат России (в 1999, 2001 и 2007 годах), в 1998 году был завоеван Кубок России, а в 2000 — Суперкубок Европы. Кроме того, на его счету две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов страны.