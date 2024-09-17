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Умер экс-тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Королев

Жизнь бывшего наставника команды оборвалась на 67 году. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

Источник: Российская газета

Виктор Королев — знаковая личность для магнитогорского хоккея. Он работал в тренерском штабе команды мастеров с 1991 по 1993 годы, затем до 1997 года стал наставником для «Металлург-2». После этого Виктор Валентинович снова пришел в «Металлург» и тренировал хоккеистов до 2010 года.

В пресс-службе магнитогорского клуба напомнили, что вместе с главной командой он завоевал множество наград: в 1999 и 2000 стал чемпионом Евролиги, трижды выигрывал чемпионат России (в 1999, 2001 и 2007 годах), в 1998 году был завоеван Кубок России, а в 2000 — Суперкубок Европы. Кроме того, на его счету две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов страны.