Хабаровск посетил известный православный журналист Борис Корчевников

— Мы поднялись на колокольню Преображенского собора, откуда открывается великолепный вид на Амур, на город, видно несколько храмов, — рассказал отец Георгий. — Борис Вячеславович живо интересовался историей города и края. А в нижнем храме кафедрального собора людей, которые проходили беседы перед Крещением, ждал большой сюрприз — рассказ о святых от Бориса Вячеславовича. Никто из пришедших в этот день на катехизационные беседы не ожидал такого, зато эти беседы точно запомнятся людям надолго.