Хабаровск посетил известный православный журналист Борис Корчевников

С 14 по 15 сентября Хабаровскую епархию посетил генеральный директор телеканала «СПАС» (16+) Борис Корчевников. После закрытого показа художественно-документального фильма «Мамино письмо» (12+), который прошёл в Совкино", Борис Вячеславович ответил на вопросы местных СМИ и рассказал об истории создания картины, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информационный отдел Хабаровской епархии.
15 сентября Борис Корчевников молился за Литургией в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. После службы митрополит Артемий показал московскому гостю главный собор епархии, а руководитель Отдела образования иерей Георгий Ибрагимов провел для гостя небольшую обзорную экскурсию по Хабаровску. Борис Вячеславович поделился, что был в нашем городе лет двадцать назад зимой перед Новым годом, а потому, так рад осенним теплым и солнечным дням.
— Мы поднялись на колокольню Преображенского собора, откуда открывается великолепный вид на Амур, на город, видно несколько храмов, — рассказал отец Георгий. — Борис Вячеславович живо интересовался историей города и края. А в нижнем храме кафедрального собора людей, которые проходили беседы перед Крещением, ждал большой сюрприз — рассказ о святых от Бориса Вячеславовича. Никто из пришедших в этот день на катехизационные беседы не ожидал такого, зато эти беседы точно запомнятся людям надолго.
Также гости посетили Успенский собор, где поклонились Албазинской иконе Божией Матери, и городской Утес.