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В Омской области стартовал отопительный сезон

Сначала подключат социальные учреждения, потом жилые дома.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства энергетики Омской области Владимир Шнипко сообщил о начале отопительного сезона в пяти районах: Большеуковском, Калачинском, Павлоградском, Полтавском и Тевризском.

Первым к системе отопления будут подключены школы, детские сады и больницы. Только после этого тепло начнет поступать в жилые здания. Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал мэра Омска Сергея Шелеста и глав районов запустить отопление без задержек, чтобы не дожидаться сильных холодов.

В Омске ожидается, что детские сады, школы и больницы подключат к отоплению уже на этой неделе.