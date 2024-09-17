В Омской области стартовал отопительный сезон

Первым к системе отопления будут подключены школы, детские сады и больницы. Только после этого тепло начнет поступать в жилые здания. Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал мэра Омска Сергея Шелеста и глав районов запустить отопление без задержек, чтобы не дожидаться сильных холодов.