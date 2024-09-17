Екатеринбург временно останется без трамваев по направлению на Вторчермет и Солнечный

«Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», — прокомментировали ситуацию изданию в городской администрации.
С 00:00 28 сентября до 05:00 30 сентября будет закрыто движение для трамваев №№ 1, 9, 14, 15, 17, идущим по улице Титова от улицы Юлиуса Фучика до конечных станций «Вторчермет», «Керамическая», «Лучистая улица» в обоих направлениях.
Автобусам придется объезжать указанный участок по Агрономической — Сухоложской, Агрономической — переулку Рижский. Пробки и задержки транспорта неизбежны.
Одновременно с этим перекроют развязку «Ферганская — Титова». Это произойдет с 00:00 6 октября до 05:00 7 октября. Там также будет перекрыто движение для трамваев №№ 1, 9, 14, 15, 17, идущих по Титова от улицы Юлиуса Фучика до конечных станций «Вторчермет», «Керамическая», «Лучистая улица» в обоих направлениях.
УралПолитRu уточняет, что трамвайные маршруты 1, 14, 15, 17 будут курсировать до станции «Ботаническая». Трамвайный маршрут № 9 будет ходить не будет.