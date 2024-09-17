Екатеринбург временно останется без трамваев по направлению на Вторчермет и Солнечный

Одновременно с этим перекроют развязку «Ферганская — Титова». Это произойдет с 00:00 6 октября до 05:00 7 октября. Там также будет перекрыто движение для трамваев №№ 1, 9, 14, 15, 17, идущих по Титова от улицы Юлиуса Фучика до конечных станций «Вторчермет», «Керамическая», «Лучистая улица» в обоих направлениях.