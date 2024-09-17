Названы улицы Омска с отсутствующей горячей водой

Центральный теплоэнергетический округ:
- ул. М. Жукова, 148;
- ул. Герцена, 25;
- ул. 5 Армии, 12;
- ул. Спортивный проезд, 7;
- ул. Звездова, 132/1.
Советский теплоэнергетический округ:
- ул. Блюхера, 26;
- ул. Коммунальная, 15;
- ул. 22 Апреля, 14;
- ул. Нефтезаводская, 37;
- ул. Круговая, 8;
- ул. 19 Партсъезда, 16.
Ленинский теплоэнергетический округ:
- ул. Российская, 9 (проводится замена 90 метров трубопровода тепловой сети);
- ул. 3 Железнодорожная, 26;
- ул. 2 Железнодорожная, 3;
- ул. Барабинская, 15;
- ул. Иванова, 5−8;
- ул. Стальского, 3а;
- ул. Б. Цемента, 6;
- Входной, 22.
Кировский теплоэнергетический округ:
- ул. 2 Казахстанская, 42, 44;
- ул. Семиреченская, 138.
Также ведется капитальный ремонт по следующим адресам:
- Жилой комплекс «Золотые купола»;
- ул. Коммунальная, 1−3;
- ул. Нефтезаводская, 36д;
- ул. 8 линия, 219;
- котельная п. Черемушки;
- п. Крутая Горка.
Заявлено, что за последние сутки были устранены повреждения по следующим адресам:
ул. Маяковского, 17−19, ул. Кемеровская, 4−6, ул. Вавилова, 236, ул. Сазонова, 64, ул. Энергетиков, 7, 20, ул. Химиков, 8а, ул. Чайковского, 3б, ул. 1 Мая, 102, ул. 3 Железнодорожная, 15, ул. Южная, 43, пр. Космический, 55а.