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Названы улицы Омска с отсутствующей горячей водой

Во вторник, 17 сентября 2024 года, «Тепловая компания» перечислила адреса, на которых продолжаются ремонтные работы на теплосетях. Соответственно, горячая вода по этим адресам отсутствует.

Центральный теплоэнергетический округ:

  • ул. М. Жукова, 148;
  • ул. Герцена, 25;
  • ул. 5 Армии, 12;
  • ул. Спортивный проезд, 7;
  • ул. Звездова, 132/1.

Советский теплоэнергетический округ:

  • ул. Блюхера, 26;
  • ул. Коммунальная, 15;
  • ул. 22 Апреля, 14;
  • ул. Нефтезаводская, 37;
  • ул. Круговая, 8;
  • ул. 19 Партсъезда, 16.

Ленинский теплоэнергетический округ:

  • ул. Российская, 9 (проводится замена 90 метров трубопровода тепловой сети);
  • ул. 3 Железнодорожная, 26;
  • ул. 2 Железнодорожная, 3;
  • ул. Барабинская, 15;
  • ул. Иванова, 5−8;
  • ул. Стальского, 3а;
  • ул. Б. Цемента, 6;
  • Входной, 22.

Кировский теплоэнергетический округ:

  • ул. 2 Казахстанская, 42, 44;
  • ул. Семиреченская, 138.

Также ведется капитальный ремонт по следующим адресам:

  • Жилой комплекс «Золотые купола»;
  • ул. Коммунальная, 1−3;
  • ул. Нефтезаводская, 36д;
  • ул. 8 линия, 219;
  • котельная п. Черемушки;
  • п. Крутая Горка.

Заявлено, что за последние сутки были устранены повреждения по следующим адресам:

ул. Маяковского, 17−19, ул. Кемеровская, 4−6, ул. Вавилова, 236, ул. Сазонова, 64, ул. Энергетиков, 7, 20, ул. Химиков, 8а, ул. Чайковского, 3б, ул. 1 Мая, 102, ул. 3 Железнодорожная, 15, ул. Южная, 43, пр. Космический, 55а.

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