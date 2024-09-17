Двукратный олимпийский призёр Александр Барышников умер в Петербурге

В Петербурге скончался заслуженный мастер спорта СССР Александр Барышников. Печальное событие произошло в воскресенье, 15 сентября. Легкоатлету, рекордсмену, соревновавшемуся в нескольких видов спорта и завоевавшему множество наград в толкании ядра, было 75 лет. Об этом накануне сообщили в Telegram-канале городского комитета по физической культуре и спорту.
«Не стало двукратного призёра Олимпийских игр по легкой атлетике (толкание ядра), Заслуженного мастера спорта СССР и рекордсмена страны Александра Георгиевича Барышникова», — говорится в сообщении спортивного ведомства.
Причины смерти не называются, о месте и времени прощания обешали сообщить дополнительно.
Напомним, Барышников родился в Хабаровском крае, однако, завершив учёбу в Хабаровском государственном педагогическом институте на факультете физического воспитания, получил приглашение в знаменитую ленинградскую школу легкоатлетических метаний «Зенит», которой руководил прославленный тренер Виктор Алексеев. Вместе они разработали новую технику толкания «с вращениями» — «круговой мах». Используя его, спортсмен незадолго до Олимпийских игр 1976 года первым в мире преодолел недостижимый ранее рубеж и установил мировой рекорд, толкнув ядро на 22 метра.
В 1976 году на Летних Олимпийских играх в Монреале (Канада), он завоевал бронзовую медаль в толкании ядра, установив в ходе соревнований олимпийский рекорд — 21,32 м. Спустя четыре года, на летних Олимпийских играх 1980-го года в Москве — серебряную медаль. Александр Барышников — бронзовый призёр Чемпионата Европы по лёгкой атлетике (1978), чемпион СССР по толканию ядра (1972, 1973, 1974 и 1978 гг).
Заслуги спартмена отмечены орденом «Знак почёта» и медалью «За трудовое отличие».
«Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и РОО “Олимпийский Совет Санкт-Петербурга” выражают искренние соболезнования и слова поддержки родным, близким и друзьям Александра Георгиевича. Скорбим вместе с вами», — заключили в комитете.
Ранее в Северной столице умер экс-глава городского комитета по транспорту Александр Дацюк. Ему было 73 года.