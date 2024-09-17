Двукратный олимпийский призёр Александр Барышников умер в Петербурге

В 1976 году на Летних Олимпийских играх в Монреале (Канада), он завоевал бронзовую медаль в толкании ядра, установив в ходе соревнований олимпийский рекорд — 21,32 м. Спустя четыре года, на летних Олимпийских играх 1980-го года в Москве — серебряную медаль. Александр Барышников — бронзовый призёр Чемпионата Европы по лёгкой атлетике (1978), чемпион СССР по толканию ядра (1972, 1973, 1974 и 1978 гг).