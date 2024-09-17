В «IT-кубе» школы № 132 прошел День открытых дверей

В Центре цифрового образования «IT-куб» при школе № 132 состоялся День открытых дверей. Мероприятие посетили 200 человек, включая детей и их родителей. На Дне открытых дверей гости смогли пройти экскурсию по центру, узнать о различных образовательных программах и поучаствовать в мастер-классах. Дети познакомились с программами обучения, которые помогают им выбрать будущую профессию. Они могли выбрать мастер-классы по программированию роботов, цифровой живописи, кибергигиене и другим направлениям, таким как программирование на «Scratch» и «Python». Во время экскурсии гости увидели современное оборудование и узнали, как важно цифровое образование. «Наша цель — поддерживать таланты у детей и развивать их способности», — отметила директор Центра цифрового образования Ирина Койко. Она добавила, что День открытых дверей помог привлечь новых учеников в «IT-куб». «IT-куб» — это место для инновационного образования, созданное в рамках национального проекта «Образование».