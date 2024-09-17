В омской школе № 144 открылся новый «Кванториум»

По словам главы города, стоимость кластера составила около 20 миллионов рублей. Примерно такую же сумму городской бюджет выделил на ремонт кабинетов. Добавим, что технопарк «Кванториум» — это «умный класс», оборудованный современными лабораториями, коворкинг-зоной и различной техникой, которая поможет проводить практические занятия по определённым учебным программам. В прошлом учебном году в технопарках «Кванториум» занималось порядка полутора тысяч омских школьников.