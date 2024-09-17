В омской школе № 144 открылся новый «Кванториум»

Мэр Омска Сергей Шелест и министр образования региона Иван Кротт в понедельник, 16 сентября, открыли на базе школы № 144 в микрорайоне «Звёздный» Кировского округа кластер «Кванториум». Об этом глава города сообщил в своём телеграм-канале.
«Здесь созданы все условия для погружения в точные науки и изучения естественнонаучного направления. Благодаря национальному проекту “Образование” новые классы наполнены самым современным оборудованием. Хочу особо отметить, что “начинка” кабинетов — отечественного производства и отвечает всем образовательным задачам», — сообщил Шелест.
По словам главы города, стоимость кластера составила около 20 миллионов рублей. Примерно такую же сумму городской бюджет выделил на ремонт кабинетов. Добавим, что технопарк «Кванториум» — это «умный класс», оборудованный современными лабораториями, коворкинг-зоной и различной техникой, которая поможет проводить практические занятия по определённым учебным программам. В прошлом учебном году в технопарках «Кванториум» занималось порядка полутора тысяч омских школьников.