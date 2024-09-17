Житель Свердловской области выиграл в лотерее более десяти миллионов рублей

Суперприз оценивается в 5 091 886 рублей, а приз — в 4 951 020 рублей. Для того, чтобы забрать суперприз в лотерее «Спортлото “5 из 36”, необходимо угадать все числа в билете, а приз получает участник, который ошибется только во втором поле. Примечательно, что счастливчик еще не обратился за выигрышем. Известно, что билет был приобретен на сайте “Столото”.