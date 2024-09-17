Житель Свердловской области выиграл в лотерее более десяти миллионов рублей

Житель Свердловской области выиграл в «Спортлото» более десяти миллионов рублей. Ему удалось получить одновременно и призовой фонд, и денежный суперприз. Розыгрыш состоялся 13 августа.
— Крупно повезло участнику тиража из Свердловской области, который отметил дополнительные числа во втором поле билета и одновременно выиграл суперприз и приз. В итоге сумма по его билету составила 10 042 906 рублей, — передает пресс-служба «Столото».
Суперприз оценивается в 5 091 886 рублей, а приз — в 4 951 020 рублей. Для того, чтобы забрать суперприз в лотерее «Спортлото “5 из 36”, необходимо угадать все числа в билете, а приз получает участник, который ошибется только во втором поле. Примечательно, что счастливчик еще не обратился за выигрышем. Известно, что билет был приобретен на сайте “Столото”.
— Удачная для победителя из Свердловской области оказалась комбинация: 3, 7, 11, 17, 27 в первом поле билета и число 2 — во втором, — добавили в пресс-службе.